Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 progresse timidement dans l'attente des données de l'emploi aux États-Unis

Galapagos (60,20) et Melexis (89,00) progressaient de même de 1,2 et 1,8%, WDP (32,76) s'appréciant de 1,2%. Ageas (47,29) valait 0,3% de plus que jeudi alors que KBC (65,18) et AB InBev (60,40) reculaient de 0,7 et 0,9%. Solvay (108,60) cédait 0,1% alors que UCB (90,16) était en hausse de 0,6%, Ackermans (145,80) et Sofina (367,60) gagnant 0,7%. Proximus (16,70) et Telenet (32,56) gagnaient 0,7 et 0,1%, Orange Belgium (19,02) perdant par ailleurs 1,9% tandis que Bpost (10,28) regagnait 1,3%.

Hors indice, Biotalys (7,66) faisait son entrée sur le marché avec un bond de 6,4%, écart toutefois ramené à 2,1% par la suite. Acacia Pharma (2,20) gagnait 2,1% supplémentaires tandis que Bone Therapeutics (2,66) et MDxHealth (1,39) reperdaient 2 et 1,4%, Hyloris (13,40) abandonnant 2,5% alors que Nyxoah (25,40) restait suspendue. D'Ieteren (104,00) et Bekaert (37,78) étaient enfin positives de 0,6 et 0,3%, Ekopak (16,94) gagnant 1,2% alors que Hamon (1,15) reperdait 2,1% supplémentaires.