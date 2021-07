Voyages: quelles sont les zones en rouge sur la carte?

Une partie de l’Espagne est à nouveau en rouge sur la carte de l’ECDC. Tandis que le Portugal inquiète à cause de la forte circulation du variant Delta.

Jeudi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour une nouvelle fois sa carte des voyages. Bien que la Flandre, la France et d’autres pays soient en vert, plusieurs destinations touristiques prisées par les Belges sont devenues rouges. C’est le cas de certaines régions espagnoles comme la Catalogne et Valence qui s’ajoutent à l’Andalousie, déjà en rouge depuis quelques jours. Les îles Baléares sont, quand à elles, passées du vert à l’orange. Les îles Canaries sont également en rouge depuis plusieurs jours.

Le Portugal est encore en orange sur la carte. Mais la forte circulation du variant Delta inquiète tandis que de nombreux vacanciers ont choisi cette destination pour l’été. L’infectiologue belge, Erika Vlieghe, alerte la population concernant cette destination. Selon elle, la situation sanitaire dans le pays est tout aussi préocuppante que celle de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique du Sud.