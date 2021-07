Taxe mondiale sur les multinationales - L'impôt mondial de 15% à l'OCDE : "un accord taillé pour les pays riches", selon Oxfam

Le jour a été considéré comme "historique" par le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) jeudi : moins d'un mois après le G7, 130 pays, mais pas l'Irlande, se sont mis d'accord pour mieux taxer les multinationales, avec notamment un taux minimum d'impôt sur les sociétés "d'au moins 15%". Les nouvelles mesures prévoient aussi de répartir de manière "plus équitable" les bénéfices entre les pays où sont installés les sièges des entreprises et ceux où elles réalisent effectivement leur activité, même sans présence physique.