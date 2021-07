Serco Belgium reprend l'entreprise ostendaise Clemaco

L'activité de Clemaco est essentiellement dédiée à la maintenance des vaisseaux de la marine belge sur la base navale de Zeebrugge. L'entreprise fournit également un large éventail de services et de soutien à d'autres institutions publiques belges, notamment les douanes et la police. Elle emploie 150 personnes et réalise 90% de son chiffre d'affaires (11 millions d'euros en 2019) pour la marine, précise Serco.

De son côté, Serco est un acteur majeur dans la maintenance de navires militaires. Le groupe travaille pour les principales marines nationales dont la US Navy, l'Australian Navy et la Royal Navy. Plus de 1.000 vaisseaux sont ainsi opérés et entretenus par Serco Group sur plus de 30 sites à travers le monde, des brise-glace de dernière génération aux sous-marins les plus complexes. Cela représente un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de livres sterling (1,40 milliard d'euros).