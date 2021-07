Porsche rappelle 43.000 voitures électriques à cause d'un problème technique

Sur les véhicules concernés, il est possible que le logiciel installé désactive sporadiquement le lecteur, ce qui entraîne une perte de puissance de conduite. Le défaut a été détecté lors de tests internes et ne s'est produit que dans quelques voitures jusqu'à présent. Personne n'a été blessé.

Sur les nouvelles séries de la Taycan et de la Taycan Cross Turismo, le problème a été résolu. Les propriétaires des véhicules concernés par le rappel peuvent continuer à utiliser leur voiture et seront contactés personnellement pour une mise à jour du logiciel, qui sera opérée en une heure gratuitement. On ignore encore si des véhicules sont concernés en Belgique.