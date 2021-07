Diables rouges: plus d’optimisme pour Kevin De Bruyne que pour Eden Hazard avant Belgique – Italie (vidéo)

À quelques heures du choc des quarts de finale de l’Euro 2020 entre la Belgique et l’Italie, nous avons contacté Guillaume Raedts, l’un de nos envoyés spéciaux à Munich.

Si l’effervescence n’est plus aussi grande en Allemagne suite à l’élimination de la Mannschaft, l’ambiance va monter au fur et à mesure de la journée. Un peu moins de 2.000 supporters ont effectué le déplacement et assisteront à cette rencontre au sommet.

La question que tout le monde se pose : Eden Hazard et Kevin De Bruyne vont-ils être alignés face à la Squadra Azzurra ? L’optimisme semble plus important en ce qui concerne la présence de KDB que celle du joueur du Real Madrid.

Au sujet de Jérémy Doku, que les internautes aimeraient voir débuter le match en cas d’absence de De Bruyen ou d’Eden Hazard, il est plus que vraisemblable que Roberto Martinez l’utilise dans un rôle de joker !

Découvrez l’analyse de notre journaliste spécialiste des Diables rouges.