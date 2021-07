Italie: entre grandeur et décadence, Beppe Grillo renie son passé mais reste fidèle à lui-même

Portrait

Un comique populaire qui aurait dû rester confiné à l’univers de la comédie. Le fondateur du mouvement contestataire le plus puissant de l’Italie d’après-guerre. Un idéologue charismatique. Un leader irrationnel et colérique. Beppe Grillo, le père du Mouvement 5 étoiles (M5S), réussit à être tout et son contraire. Il représente, en effet, l’une des personnalités politiques les plus complexes et controversées de la Péninsule. Les Italiens l’aiment ou le haïssent ; toute indifférence ou détachement s’avèrent, face à lui et à son parti, absolument impossibles.