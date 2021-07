Le C-130, le géant des airs qui entre au musée

Portrait

Son imposante et majestueuse carcasse grise trône fièrement au milieu de ses petits frères les avions de chasse que sont le Mig, le F-16, le Mirage, le Fouga Magister ou encore l’Alphajet. D’une envergure de 40 m et long de 29 m, le C-130 est pourtant bien le petit dernier à intégrer le 1 Wing Historical Centre, autrement dit le musée de l’aviation militaire de la base aérienne de Beauvechain. Une forme de reconnaissance pour cet avion de transport créé par Lockheed Martin dont le premier vol officiel remonte au 23 août 1954 et dont le dernier exemplaire de la force aérienne belge rentrera définitivement au hangar à la fin de cette année.