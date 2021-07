La compagnie aérienne transportant les Diables rouges soupçonnée d’«un problème de faux indépendants et de sous-traitance illégale»

Klasjet accuse Brussels Airlines et Brussels Airport, qui ont tous les deux « perdu » les Diables dans cette affaire, d’être responsables de ces opérations de contrôle.

Il y a certainement un problème de fausse indépendance et de sous-traitance illégale » au sein de la compagnie aérienne lituanienne Klasjet, chargée de transporter les Diables Rouges vers et depuis les villes accueillant leurs matchs durant l’Euro de football. C’est ce qu’a affirmé vendredi Charles-Eric Clesse, auditeur du travail de Charleroi, auprès de l’agence de presse Belga, après deux opérations de contrôle du personnel de cabine et des pilotes de l’avion qui transporte l’équipe nationale.