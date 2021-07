Jaouad Achab, après la tempête

PORTRAIT

Même cinq ans plus tard, il essaie toujours de comprendre ce qui a bien pu se passer dans cette maudite Carioca Arena 3 de Rio. Il était venu pour gagner l’or olympique, une ambition légitime au terme de trois années de rêve – « Ma naturalisation en 2013, mon titre européen en 2014, mon titre mondial en 2015 » – et il est reparti avec une 5e place qui l’a traumatisé. « J’ai eu une seconde d’inattention en demi-finale en regardant le marquoir et j’ai pris un coup fatal sur la tête. Et dans le combat pour la troisième place, alors que je menais à 24 secondes de la fin, mon adversaire a fait semblant d’avoir mal au genou, je me suis déconcentré, et le score est passé de 5-4 à 5-7… J’ai eu du mal à accepter tout ça. Parce que mon ambition, ce jour-là, c’était de gagner. »