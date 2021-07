Un bateau de migrants visé par des tirs de gardes-côtes libyens en mer Méditerranée

L’ONG Sea Watch a diffusé vendredi la vidéo d’un incident violent dans les eaux internationales sous responsabilité maltaise. Son avion de recherches Seabird a « été témoin d’une attaque brutale de soi-disant gardes-côtes libyens dans la zone de recherches et de sauvetage maltaise. Notre vidéo montre des tirs à l’arme à feu en direction du bateau » transportant des migrants. On entend sur la vidéo ce qui semble être des coups de feu. « Les soi-disant gardes-côtes libyens ont tenté plusieurs fois d’enfoncer l’embarcation et ont jeté des objets aux personnes » sur le bateau. Selon l’ONG, tous les passagers sont arrivés à Lampedusa et il n’y aurait aucun blessé.