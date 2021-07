Un parcours forgé par les obstacles

Soit tu retires le voile soit tu quittes l’auditoire. » C’était à Solvay, Ihsane Haouach, 17 ans et demi, encaisse la phrase du prof. Elle est alors en première année à l’ULB, « j’hésitais entre droit, sociologie, journalisme, j’ai choisi Solvay, en me disant que c’était la voie qui allait m’ouvrir le plus le champ des possibles. Surtout quand j’ai décidé de porter le foulard. » Une décision beaucoup discutée en famille. « Mes parents me disaient “Attention, tu vas galérer, tu es sûre que tu veux le mettre ?” Ils ne me disaient pas de le mettre ou de ne pas le mettre, mais ils voulaient me protéger. »