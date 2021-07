Mohoric s’impose en solitaire, Roglic perd pied: ce qu’il faut retenir de la 7e étape du Tour de France

Matej Mohoric (Bahrain Victorious) a remporté la 7e étape du Tour de France entre Vierzon et Le Creusot, longue de 249,1 km, la plus longue sur le Tour en 21 ans, vendredi.

Avec ses 249,1 km, la plus longue journée de ce Tour était aussi la plus longue depuis la 14e étape du Tour de France 2000 et ses 249,5 km, entre Draguignan et Briançon. Un parcours corsé avec une centaine de bornes vallonnées dans le Morvan : un scénario favorable à une grande offensive, les favoris se réservant en vue du week-end alpestre.

Il fallait néanmoins plus d’une heure de bagarre avant que… Van Aert ne provoque la bonne offensive du jour. Une fugue de 29 hommes recensant entre autres, van der Poel, Cavendish, Asgreen, Nibali, Simon Yates et sept Belges : Bakelants, Campenaerts, Gilbert, Meurisse, Stuyven, Van Aert et Van Moer.

La côte de Château-Chinon voyait Mohoric et Van Moeer s’extraire pour les points avant de poursuivre leur effort.