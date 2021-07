Wimbledon: Greet Minnen et Alison Van Uytvanck éliminées en double

Greet Minnen et Alison Van Uytvanck, associées, ont été éliminées au deuxième tour du double à Wimbledon.

La paire belge a en effet été battue vendredi sur le gazon londonien par la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 153 en double) et la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 84 en double), têtes de série numéro 15.

Greet Minnen (WTA 106 en double) et Alison Van Uytvanck (WTA 101 en double) se sont inclinées 7-5, 6-4 en 1 heure et 26 minutes de jeu.

Wimbledon était le 4e tournoi du Grand Chelem que Greet Minnen et Alison Van Uytvanck disputaient ensemble. Elles avaient atteint le 2e tour à Londres en 2019 et à Roland-Garros l’an dernier, et avaient été battues au 1er tour de l’Open d’Australie en 2020.

Elise Mertens (WTA 8 en double) et Hsieh Su-Wei (WTA 5 en double) sont aussi au 2e tour du double dames où la paire belgo-taiwanaise, tête de série N.3, doit affronter la Japonaise Misaki Doi (WTA 83 en double) et la Suissse Viktorija Golubic (WTA 66 en double).