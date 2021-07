Enseignement spécialisé: «On se bat pour le sourire de nos enfants!»

Frédéric Lemmers préside l’ASBL Escalpade, qui vient en aide aux jeunes atteints de déficiences physiques grâce à une école primaire, une école secondaire et un centre de jour. Le père, lui, prévoit déjà le futur de sa fille Clémence et des autres jeunes de l’association.

Clémence sort de sa classe « Cassiopée », de l’école secondaire Escalpade, à Limal. Elle laisse échapper un immense sourire lorsqu’elle voit son père dans la cour de récréation, occupé à suivre de près l’extension de son établissement. Il va vers elle, l’embrasse affectueusement et nous présente : « Il s’intéresse à ton école. Je vais parler avec lui. Je te vois tout à l’heure ! » Clémence a quinze ans et est relativement autonome, malgré son lourd handicap. Du moins pour poursuivre son chemin en fauteuil électrique vers le bus qui va la ramener chez elle, à Ottignies. Son père la regarde et fond quand elle lui envoie un nouveau sourire.