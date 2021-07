Nombre record d’inscrits à la première épreuve de l’examen d’entrée de médecine

Au total 6.165 candidates et candidats sont attendus pour l’examen.

Un nombre record d’inscrits participeront la semaine prochaine à la première épreuve de l’examen d’entrée aux études de médecine et de dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles.

6.165 personnes au total sont en effet attendues ce 6 juillet, soit bien plus que les 4.025 enregistrées l’an dernier à même époque, selon les chiffres livrés par l’académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES).

En juillet 2019, on n’avait dénombré que 3.800 candidats et candidates, contre 3.615 en juillet 2018.

L’épreuve de cette année se déroulera selon des modalités définies avec les universités et le gouvernement. Elles auront lieu en présentiel et de manière décentralisée dans les cinq universités qui proposent un premier cycle en médecine/dentisterie, à savoir l’ULiège, l’UCLouvain, l’ULB, l’UMons et l’UNamur.