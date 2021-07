SC Charleroi: lourde et sévère défaite en amical contre le Maccabi Haifa (1-6)

Pour ce deuxième match amical de la préparation, le Sporting de Charleroi s’est rendu à Mierlo, aux Pays-Bas, ce vendredi afin d’y affronter le Maccabi Haifa, qui prépare son entrée en lice en tour préliminaire de la Champions League. Privé de Zajkov (retour récent), Van Cleemput (cheville), Gillet (cheville), Dessoleil (cuisse) et Bahadir (fatigue), Edward Still a une nouvelle fois fait tourner son effectif et a donné leurs premières minutes à Gholizadeh, Morioka et Ilaimaharitra.

Après une très bonne entame de match, les Zèbres se sont retrouvés menés à la 37e après un magnifique coup franc. Pas abattu, le Sporting a réagi directement et est revenu par l’entremise de Fall qui reprenait parfaitement une passe de Kayembe. C’est sur ce score de 1-1 que la mi-temps était atteinte et c’était logique tant Charleroi faisait plus que jeu égal avec la formation israélienne.