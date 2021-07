Le risque des voyages

Quitter la Belgique pour s’aérer l’esprit est possible mais compliqué à cause des règles qui varient selon la destination. C’est aussi potentiellement dangereux. Une étude commune de la KULeuven et de l’ULB publiée cette semaine démontre en effet que la moitié des contaminations enregistrées à la mi-août 2020 étaient la conséquence des voyages hors de nos frontières. « Une sur deux, c’est beaucoup », relève l’épidémiologiste Simon Dellicour qui a codirigé l’étude en question. « On ne s’attendait pas à une proportion aussi grande, d’autant plus qu’on était dans un contexte où l’épidémie était bien contrôlée. Cela démontre que l’on peut réimporter des chaînes de transmissions sur une période très courte. »