A Wimbledon, c’est le chaos dans le tableau féminin

Avec l’arrivée des Barty, Osaka, Andreescu voire Kenin (7 Grands Chelems au total), on pensait le tennis féminin relancé pour vivre de grandes rivalités. Force est de constater qu’on est très loin du compte. Le dernier Roland-Garros a offert 6 novices sur 8 en quarts de finale, du jamais vu, et ce Wimbledon se vide petit à petit par le haut aussi. Que faut-il penser de cette période de chaos ?

À peine la finale dames de Roland-Garros entre Krejcikova et Pavlyuchenkova digérée, qu’il faut à nouveau faire connaissance avec de nouvelles « stars » à Wimbledon. Ce vendredi, c’est Ons Jabeur (24e mondiale) qui a fait parler sa science du jeu pour sortir Garbine Muguruza (12e), pourtant lauréate en 2017 ! La Tunisienne continue d’écrire l’histoire du tennis africain sur une surface où on ne l’attendait peut-être pas. Quoique, voici 12 jours, elle s’était imposée sur le gazon de Birmingham. Beaucoup d’émotions sur le Central, et de la tension aussi, puisqu’entre ses deux balles de match, Jabeur ne put empêcher un reflux gastrique…