Le risque des variants

Malgré l’interdiction de voyager dans les 27 pays les plus à risque, les variants devraient revenir dans les bagages de nombreux Belges. Celui qui inquiète le plus, le delta, devrait s’imposer dans le courant de l’été.

Par M.Bmé et A.-S.L.

Israël qui impose de nouveau le port du masque en intérieur. Le Royaume-Uni qui reporte la dernière étape de son déconfinement au 19 juillet. Les Landes qui s’affichent en rouge vif sur la carte de l’épidémie en France. Chaque fois, le responsable s’appelle : variant delta (connu aussi sous le nom de « variant indien »). Le mélange des populations via les voyages cet été devrait lui permettre de continuer à prendre de l’ampleur, comme on le voit en ce moment au Portugal, où il a fallu réinstaurer un couvre-feu dans certaines communes suite à la flambée des contaminations. En Belgique, les dernières données de séquençage indiquent qu’il représente 25 % des contaminations. Mais il y a un délai dans la transmission des données. Pour Simon Dellicour, on est donc certainement plutôt à 30 ou 40 % pour le moment. « La menace des variants continuera durant les prochains mois », explique l’épidémiologiste de l’ULB. « Il y en aura encore d’autres qui verront le jour. J’ai peu de doutes là-dessus.