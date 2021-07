Face au covid la justice a paré au plus pressé, dans le désordre

Le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) vient de publier le résultat de son audit mené sur la crise covid19 au sein de la justice et son impact sur le justiciable. Se focalisant particulièrement sur la période de la première vague, entre mars 2020 et janvier 2021, il a épinglé deux priorités : le SPF Justice doit pouvoir fournir aux entités les moyens et ressources nécessaires pour assurer la continuité du service (ce fut parfois ardu), et les tribunaux, parquets et Collèges doivent, en prévision d’une éventuelle autre crise à l’avenir, développer un plan de continuité des activités.