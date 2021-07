Le risque d’une trop faible vaccination

Au moment d’écrire ces lignes, on frôlait la barre des 80 % de vaccinés chez les 18 ans et plus en Belgique. On parle ici de la première dose. Moins de la moitié des adultes sont « totalement vaccinés » et, à l’échelle entière de la population, le chiffre tombe à 35,4 %. « Le niveau de la vaccination va influencer toutes nos projections pour les mois à venir », détaille Nicolas Franco, chercheur en modélisation mathématique à l’Université de Namur. « Inclure les adolescents de 12 à 15 ans pourrait avoir un impact important. » Le débat devrait être tranché dans les prochains jours par les autorités compétentes qui attendent un rapport du Conseil supérieur de la santé mais rien n’est garanti. « En tout cas, si trop peu de gens sont totalement vaccinés, qu’on relâche toutes les mesures, c’est-à-dire qu’on revit comme avant et que le variant prend de l’ampleur, on pourrait voir les chiffres remonter dès la fin août ou septembre », poursuit le chercheur.