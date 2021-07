Boire encore l’eau de La Fontaine

Le 8 juillet 1621, Jean de La Fontaine naît à Château-Thierry, en France. Il y aura 400 ans jeudi prochain. Jusqu’à sa mort, en 1695, il n’a cessé d’écrire. Des contes. Et, surtout, des fables. « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute », c’est aujourd’hui un proverbe mais c’est La Fontaine qui l’a écrit dans « Le Corbeau et le Renard ». Je ne sais pas vous, mais moi je me revois, sur l’estrade de la classe, ânonnant « Le Loup et l’Agneau » ou « Le Chêne et le Roseau ». Parce qu’on les apprenait par cœur à l’école, quand j’étais petit. Et aujourd’hui ? Mais oui, La Fontaine est encore étudié en classes primaires en Belgique. Cela ne figure pas au programme, mais des instituteurs continuent à croire dans les vertus de ses fables.