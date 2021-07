Tour de France: Wout van Aert face à un défi inattendu

« Ne parlons pas de demain ! » Jasper Stuyven, deuxième au Creusot résuma dans cette supplique toute la dimension des efforts consentis au cours d’une étape qui laissera des traces indélébiles dans le livre d’or du Tour. Alors que les Alpes se profilent, dans des conditions climatiques du reste très compliquées, la classique au kilométrage digne d’un Tour des Flandres proposée par presque canicule a essoré un peloton guère habitué à ces émois dans un grand Tour.

C’était du… cyclocross de plus de cinq heures, sans aucune normalité, loin des standards que le cyclisme suggère à la veille d’une première étape de montagne. Ce bouleversement majeur, l’idée que cette journée en Bourgogne laissera des empreintes dans les livres, sur les mollets et au classement général, on le dut à l’acharnement d’un homme en particulier, Wout van Aert.