Sport: pour les cours de fitness les plus courus

Que restera-t-il des réservations obligatoires pour participer aux cours collectifs ou pour pouvoir nager ? De toute évidence, les centres de fitness se feront une joie de se débarrasser, dès que cela sera possible, de toute une partie de ces rendez-vous que les gérants et leurs clients perçoivent actuellement comme de pures contraintes sanitaires. « Des clients ont du mal à se plier à ces réservations en ligne car ils veulent venir s’entraîner quand, où et pour le temps qu’ils veulent. Pour eux, c’est une perte de liberté que de devoir s’enregistrer en ligne, plutôt que de décider, juste en quittant le boulot, de se rendre à leur salle de sport », explique Guillaume Erpicum, administrateur délégué des huit implantations Kineo. « Nous perdons toute une partie de notre clientèle notamment à cause de cela ». Son confrère Stéphane Rutté, en charge des clubs de remise en forme David Lloyd, abonde en ce sens : « Beaucoup de gens adorent disposer de leur ligne d’eau réservée.