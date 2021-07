Banques: dans le sens naturel de la digitalisation

C’est peu de le dire : le monde des banques de détail traverse un profond bouleversement, lequel est placé sous le signe de la digitalisation. Celle-ci mène tout naturellement les banques à la prise de rendez-vous (en agence, par téléphone ou en ligne) avec leur clientèle, via internet. Et la crise du covid a, là aussi, servi d’accélérateur, assure Rodolphe de Pierpont. Le porte-parole de Febelfin, la fédération bancaire belge rappelle que « depuis la crise sanitaire, il faut prendre rendez-vous avec son agence afin de réduire les risques pour la clientèle et le personnel ». Et dans un monde débarrassé de la pandémie, « cette formule restera largement d’application pour répondre aux besoins de toute une série de clients ». Ces adeptes du numérique se rendent en effet compte qu’ils peuvent effectuer leurs opérations bancaires du quotidien par smartphone et qu’il leur est – en principe – aisé de fixer rendez-vous avec leur banquier pour des sujets importants, tels qu’une demande d’emprunt ou des conseils de placements.