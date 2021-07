Parcs de loisirs: des visites plus confortables

Se rendre dans un parc animalier ou d’attraction nécessitera-t-il le passage préalable par la case de la réservation en ligne ? En tout cas, à Walibi et à Aqualibi, « dans le futur, on se dirige de plus en plus vers les ventes numériques », assure Justien Dewil, porte-parole du double complexe campé à Wavre, selon laquelle « la crise aura accéléré cette tendance. » Et pour cause… « Passer par le net, c’est plus facile. Il ne faut plus faire de file aux caisses. Le confort de la visite s’en retrouve amélioré. » Pour les gestionnaires du parc au kangourou, les avantages post-covid du booking en ligne sont évidents : « D’une part cela nous permet de gérer les flux de visiteurs et donc de réduire le temps d’attente. D’autre part, nous pouvons préparer nos équipes en conséquence, à commencer par celui de l’accueil, afin d’offrir une meilleure expérience d’utilisation ». Et comme on le sait, un client content est un client qui revient, ce qui constitue l’une des clés de la prospérité d’un parc.