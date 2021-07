Matej Mohoric, lauréat de la 7e étape du Tour de France: «C’est le plus beau jour de ma carrière»

Matej Mohoric (Bahrain Victorious) a remporté la première victoire de sa carrière sur le Tour de France à l’arrivée de la 7e étape vendredi entre Vierzon et Le Creusot (249,1 km). « C’est à coup sûr le plus beau jour de ma carrière », a réagi le Slovène après la course.

Après plus de 200 km d’échappée, Mohoric s’est imposé avec 1 : 20 d’avance sur Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) et 1 : 40 sur Magnus Cort Nielsen (EF-Nippo). « J’avais déjà gagné sur le Giro et sur la Vuelta, et à chaque fois la plus longue étape. Cet effort d’endurance doit correspondre à mes qualités. Sur une grosse échappée de ce genre, il y a toujours beaucoup d’aspects tactiques à prendre en compte. Donc j’ai décidé de partir très tôt. »

Membre du groupe de 29 coureurs qui composaient l’échappée matinale, le champion de Slovénie est parti seul avec Brent Van Moer à 90 kilomètres de l’arrivée. Le duo avait ensuite été rejoint par Jasper Stuyven et Victor Campenaerts. « Mais je ne m’attendais quand même pas à ce qu’on largue le reste du groupe aussi loin, à 90 km de l’arrivée. J’ai vraiment réalisé que j’allais gagner à la flamme rouge, et là j’ai pleuré d’émotion », a précisé Mohoric.