Elise Mertens éliminée au 3e tour à Wimbledon par Madison Keys

Elise Mertens (N.13) a été éliminée au 3e tour des Internationaux de Grande-Bretagne à Wimbledon vendredi. Sur le gazon londonien, la native de Louvain, 16e mondiale, a été battue par l’Américaine Madison Keys (N.23), 27e au classement WTA, 26 ans : 7-5, 6-3 en 1 heure et 15 minutes de jeu.

Elise Mertens a fait jeu égal dans le premier set ne lâchant sa mise en jeu que dans le 12e jeu pour permettre à Madison Keys d’empocher la première manche (7-5). Si la Belge prenait le break d’entrée de second set, elle ne pouvait le confirmer (1-1). Pire Keys faisait le break pour mener 3-1 et malgré la réaction de Mertens (3-2) reprenait l’avantage (4-2) pour ne plus rien lâcher et filer vers les 8es de finale.

Madison Keys y jouera contre la Suissesse Viktorija Golubic, 28 ans, 66e à la WTA, victorieuse de son côté au 3e tour de l’Américaine Madison Brengle (WTA 82), 31 ans : 6-2, 6-1.