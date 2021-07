La foire de Namur officiellement inaugurée

Le coup d'envoi de la 112e foire de Namur a été officiellement donné vendredi en présence du ministre fédéral des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR).

La foire de la capitale wallonne est la première grande foire organisée en Belgique depuis le déconfinement annoncé en mai dernier. A défaut de grande roue, ce sont quelque 60 attractions qui y sont proposées jusqu'au 26 juillet.

En raison de la reconfiguration du quartier des Casernes, la localisation du site a été revue. La foire se déroule notamment en partie sur boulevard Cauchy, entre la rue des Bourgeois et la rue Général Michel, où la circulation est passée de deux à quatre bandes.

L'affluence de l'organisation étant estimée à maximum 2.500 personnes par jour, aucun plan de circulation n'est de vigueur et l'accès au site est libre, comme le veut le protocole pour les fêtes foraines de moins de 5.000 personnes. En revanche, le port du masque est obligatoire sur le champ de foire pour les plus de 12 ans. De même, les attractions font l'objet de procédures de désinfection et du désinfectant est mis à disposition du public. Le protocole horeca est lui de mise pour les activités de petite restauration.