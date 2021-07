Euro 2020: pas d’exemption de la quarantaine pour les demi-finales à Wembley (ou presque)

Les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 se dérouleront au stade de Wembley, à Londres, malgré la pandémie qui repart à la hausse dans le pays. Le commun des mortels doit respecter les restrictions liées au coronavirus, empêchant les Européens de se rendre sur place au dernier moment. Des VIP, en revanche, devraient pouvoir en être exemptés.

Le pays de Boris Johnson n’a pas prévu d’exempter les fans de l’Euro de la quarantaine anti-covid, pour le public en tout cas. La pandémie de coronavirus repart à la hausse malgré le fort taux de vaccination de l’Angleterre, notamment à cause du variant delta. Avec plus de 27.000 nouveaux cas par jour, le pays enregistre des taux aussi importants qu’au mois de janvier, invitant le gouvernement à la prudence. Les fans de foot, quant à eux, seront donc soumis au même régime que tout autre voyageur en provenance d’un pays de la liste Ambre, celle où se trouve la Belgique et qui impose une quarantaine de 10 jours dans le lieu de son choix. Ceux qui s’étaient organisés pour se rendre sur place en amont ont la possibilité d’effectuer un test covid de « libération », relativement coûteux, le 5e jour – le 1er jour d’arrivée comptant comme le jour 0.