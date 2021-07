Diables rouges: une dernière chance à Doha?

Un échec ? A coup sûr une déception. Pour la troisième fois en quatre tournois majeurs depuis 2014, la Belgique est éliminée au stade des quarts de finale. Dans le duel des Roberto, Mancini a pris le dessus sur Martinez au terme d’un match intense, qui constitue sans doute le chef-d’œuvre tactique de l’entraîneur italien, alors que le choix des Diables de jouer très bas a laissé perplexe. L’Italie jouera mardi à Londres, tandis que les Diables sont en vacances après une saison interminable, mais qu’ils auraient tant voulu prolonger d’une semaine supplémentaire.

Etre éliminé par l’Italie, comme ce fut le cas contre l’Argentine et la France auparavant, n’a rien de honteux. Dans le parcours des Diables, c’est encore et toujours l’échec contre le pays de Galles, en 2016, qui reste comme une vraie tache. Hier soir à Munich, les Diables ont souvent paru fébriles et brouillons malgré la présence de Kevin De Bruyne face à la supériorité technique et tactique des Italiens.