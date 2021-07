Des débordements dans le centre de Bruxelles après l’élimination des Diables rouges (vidéos)

Un magasin de la rue Neuve a été pillé et des personnes ont jeté des projectiles. La police doit rendre un bilan plus complet.

A la suite du match de quart de finale de l’Euro opposant la Belgique à l’Italie vendredi soir, la police a dispersé la foule vers 23h devant la Bourse et sur le piétonnier dans le centre de Bruxelles, a indiqué en soirée le porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Olivier Slosse. Les policiers ont utilisé une arroseuse, puis dans un second temps du gaz lacrymogène. Une personne a été interpellée pour vol avec effraction dans un magasin de la rue Neuve. Aucun blessé n’a été signalé dans la soirée. Un bilan plus complet est attendu samedi matin.