«Une génération dorée sans titre»: la presse internationale salue la performance des Diables rouges

Encore raté pour les Diables rouges ! Cette génération dorée a chuté contre l’Italie vendredi (1-2) en quarts de l’Euro. Les Diables devront encore attendre pour décrocher un titre, qu’ils convoitent depuis 2008.

Pour La Gazzetta dello Sport, l’Italie a simplement été plus forte. Le journal italien souligne la performance de De Bruyne « un phénomène absolu ». « Guardolia à City a fait du milieu de terrain le joueur le plus polyvalent du monde. Il a la puissance, la vitesse, le tir, la technique, les passes décisives : il a tout. S’il avait un problème de cheville, personne ne l’a remarqué. L’équipe de Martinez joue un football simple et très efficace ». La Gazzetta salue également la prestation de Doku, qui vient s’ajouter aux « champions » de l’équipe.