L’Œil du chasseur

Berthet, Foerster

Ce roman graphique coup-de-poing de 1988, dont l’atmosphère rappelle la sublime cavale du Down by Law de Jim Jarmusch, sorti sur les écrans deux ans plus tôt, se trouve magnifié dans une réédition augmentée d’un dossier d’illustrations et de crayonnés inédits. Berthet et Foerster excellent dans la mise en scène de cette chasse à l’homme au cœur d’un bayou infesté par des démons de l’Amérique toujours bien présents aujourd’hui. (Da.Cv.)