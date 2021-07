Euro 2020: les espoirs de titre à nouveau reportés pour ces Diables rouges

Cet Euro 2020 devait être celui des Diables rouges. Les blessures et l’état de santé pas vraiment optimal de joueurs clés les ont empêchés de franchir le cap des quarts. Comme en 2016 même si, ici, l’adversaire (l’Italie) était d’un niveau nettement supérieur à celui du pays de Galles.

Contrairement à 2018 et ce revers en demies face à une équipe de France cynique et ultra efficace, les Belges chutent cette fois sur une Squadra Azzurra séduisante, véritable révélation du tournoi. Les Diables s’en vont et doivent à présent penser à leur avenir…