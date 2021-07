Tour de France: deux hommes en tête de la crouse, Tadej Pogacar lancé à leur poursuite (direct)

Le Tour de France attaque les premiers cols, samedi, dans la 8e étape qui partira d’Oyonnax et se conclut dans la station alpestre du Grand Bornand (Haute-Savoie) après 150,8 kilomètres de course.

Les trois dernières ascensions, dans les 50 derniers kilomètres, sont classées en première catégorie. Soit la côte de Mont-Saxonnex (5,7 km à 8,3 %), menant au plateau de Solaison, puis l’enchaînement des cols de Romme et de Colombière, adopté par le Tour depuis 2009.

Cette double montée, séparée par une courte descente, présente des pentes dissuasives, le Col de Romme surtout (8,8 km à 8,9 %) et le Col de la Colombière (7,5 km à 8,5 %). Au second sommet, il ne reste plus ensuite que 14,7 kilomètres d’une descente large et roulante pour rejoindre Le Grand-Bornand.