JO de Tokyo : le Team Belgium emmènera 122 athlètes à Tokyo, la plus grande délégation belge depuis 1952

Appelons cela la « dernière salve » d’athlètes qui ont décroché leur ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo qui débuteront dans moins de 3 semaines et se dérouleront du 23 juillet au 8 août prochains. Olav Spahl, le directeur du sport de haut niveau du COIB et Chef de mission Tokyo 2020, a annoncé samedi matin cette cinquième et dernière sélection du Team Belgium : un groupe de 50 athlètes dans les 10 sports suivants : athlétisme, basket, basket 3x3, cyclisme, golf, gymnastique, judo, sports équestres, tir à l’arc et voile.

67 hommes et 55 femmes