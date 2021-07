Une fuite de gaz dans un gazoduc sous-marin provoque un incendie massif dans le golfe du Mexique (vidéo)

Le feu a été éteint après plus de 5h, a indiqué vendredi la compagnie pétrolière publique Pemex.

Dans le golfe du Mexique, une fuite de gaz dans un pipeline sous-marin a provoqué un énorme incendie. Le feu a été éteint après plus de 5h, a indiqué vendredi la compagnie pétrolière publique Pemex.

L’incedie s'est déclaré à 150 mètres d'une plateforme de forage de la société Ku-Maloob-Zaap. Selon Pemex, il n'y a eu aucun blessé et aucune personne n'a dû être mise en sécurité. Les opérations normales ont été rétablies et la société enquête sur les circonstances de l'incident. Le directeur de l'agence pour l'énergie et l'environnement Asea, Angel Carrizales, a déclaré qu'aucune fuite de pétrole n'avait eu lieu.