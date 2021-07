Grande distinction pour Courtois, la surprise Doku, déception pour Mertens...: voici les notes des Diables rouges à l’Euro 2020

Par Jonas Bernard et Guillaume Raedts

Les distinctions

8 Thibaut Courtois

La Diable à qui on ne peut rien reprocher durant ce tournoi. A toujours fait les arrêts qu’il faut, notamment en première période face au Danemark pour maintenir son équipe dans le match mais aussi et surtout contre le Portugal où il a été beaucoup sollicité. Toujours sûr dans ses interventions avec les mains. Un jeu au pied en constant progrès à l’image de son crochet sur Ronaldo. Une des images du tournoi. Très classe aussi après l’élimination où il a fait le tour de la presse internationale pour donner des interviews plus d’une heure après la rencontre.

7,5 Thomas Vermaelen