Busi: «Heureux de pouvoir côtoyer Buffon»

Diables rouges. « Je vais tout donner pour être repris un jour en sélection nationale. Cela passe par de solides prestations en club à Parme mais aussi avec les espoirs belges. Le Mondial 2022 arrive trop vite, mais j’espère faire mon trou par la suite ».

Parme. « J’ai vécu une saison d’adaptation en Serie A. Il y a eu des moments difficiles et j’ai découvert un monde de requins. Nous sommes finalement descendus en Serie B. La déception était donc de mise car l’objectif avoué était le maintien. J’espère à nouveau recevoir ma chance dans cet effectif et retrouver au plus vite la D1 italienne ».

Buffon. « Je suis heureux du retour de Gianluigi Buffon à Parme. C’est une véritable légende et j’aurai la chance de le côtoyer. Moi, je le classe au même rang que des stars de la trempe de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Bien vite le retour au club pour apprendre à le connaître ».