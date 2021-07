Tour de France: Pogacar sans rival même si van Aert fait de la résistance

Tadej Pogacar (UAE), vainqueur du Tour de France en 2020, a frappé un grand coup en prenant le maillot jaune à Mathieu van der Poel à l’issue de la huitième étape, conclue au Grand Bornand samedi et remportée en solitaire par le Belge Dylan Teuns.

Tadej Pogacar a mis ses rivaux, et accessoirement le Tour de France, K.O. debout. Il a suffi au vainqueur sortant des deux premiers cols sérieux de la Grande Boucle pour assommer l’épreuve et lui ôter le suspense qu’elle avait par exemple réussi à maintenir jusqu’au dernier chrono remporté par…Pogacar, l’année dernière. Vexé par le putsch mené la veille par van der Poel et van Aert, le Slovène s’est détaché du groupe des favoris potentiels à 30 bornes de l’arrivée, ramassant un par un les rescapés de l’échappée à l’exception de Dylan Teuns.