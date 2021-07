«Je n’ai pas tué le Tour», insiste Tadej Pogacar après avoir pris le maillot jaune à l’issue de la 8e étape

Tadej Pogacar a réalisé une opération en or lors de la 8e étape du Tour de France samedi. Le Slovène a terminé quatrième de l’étape mais a surtout écrasé la concurrence au terme d’un numéro de 30 km en solitaire pour prendre le maillot jaune.

« J’ai simplement attaqué car c’est la meilleure défense », a reconnu Pogacar en conférence de presse après la course. « Cela s’est très bien passé. On connaissait la dernière ascension depuis le Dauphiné de l’an dernier. Les grimpeurs d’Ineos n’étaient pas dans leur meilleure forme, donc je me suis dit que j’allais essayer. Lors de l’étape de vendredi, tout le monde roulait contre nous, c’est pour ça que j’ai tout donné pour créer un écart. »