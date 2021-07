Lionel Messi à nouveau décisif: l’Argentine en demi-finales de la Copa America

Lionel Messi, auteur d’un but et de deux passes décisives, a permis à l’Argentine de s’imposer 3-0 en quart de finale de la Copa America face à l’Équateur, réduit à dix, samedi à Goiania. L’Argentine affrontera la Colombie qui est venue à bout de l’Uruguay un peu plus tôt dans la soirée (4-2 aux tirs au but, après un match nul 0-0 à l’issue du temps réglementaire).

Rodrigo De Paul, sur un assist de Messi, a inscrit le premier but de la rencontre face à l’Equateur juste avant la pause (40e). Lautaro Martinez a doublé la mise en fin de partie (84e) après un nouvel assist de Messi qui a parachevé la prestation de sa sélection en plantant lui-même le dernier but de la partie (90+3).