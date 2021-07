Un premier week-end de soldes d'été mitigé

Le premier jour de week-end des soldes d'été s'avère mitigé, selon l'analyse des organisations d'indépendants et de classes moyennes. Il peut ainsi être qualifié de positif, pour le Syndicat neutre pour indépendants (SNI), dont le sondage mené auprès de 124 commerçants montre que leurs ventes ont augmenté de plus de 10% par rapport aux premiers jours de soldes en 2020. L'Union des classes moyennes (UCM) constate, elle, un démarrage assez lent pour ce premier week-end, qui n'a enregistré aucun record, et que le shopping-plaisir se fait attendre dans les rues de Wallonie et de Bruxelles.