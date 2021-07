Michel Verschueren est confiant pour les Diables rouges: «Romelu Lukaku reste la clé de notre génération dorée»

Le football, Michel Verschueren connaît très bien. Et pour cause, il fut joueur, entraîneur, préparateur physique, manager du RSC Anderlecht… Et à présent, malgré ses 90 ans, il est toujours aussi passionné.

Si bien qu’il a commenté l’échec des Diables rouges, éliminés par l’Italie en quart de finale de l’Euro 2020 vendredi soir à Munich. « Notre génération dorée n’a pas atteint son objectif final, mais elle n’est pas complètement finie. Avec un peu de chance, Lukaku marque deux buts face à l’Italie. Et puis, il n’y a aucun souci dans l’air. Lukaku était et reste la clé de cette génération dorée », a-t-il affirmé sur Twitter.