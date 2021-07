Intempéries: après les inondations de samedi, de nouveaux orages attendus dimanche

Des averses orageuses seront présentes dans de nombreuses régions et pourront être accompagnées de forts cumuls de précipitations en peu de temps.

Placée en alerte jaune par l’IRM ce week-end, la Belgique a été touchée par de nombreux orages qui devraient se poursuivre dimanche. De fortes pluies sont attendues tout au long de la journée.

Samedi, plusieurs communes en Wallonie ont été touchées par des inondations. Dans la commune de Chastre, il est tombé jusqu’à 30 litres d’eau par mètre carré en moins d’une heure, indique la RTBF. La même situation était à déplorer notamment du côté de Walhain, Perwez, Beauvechain, Ramillies et Gembloux.

De nouveaux orages sont attendus ce dimanche. Des averses orageuses seront présentes dans de nombreuses régions et pourront être accompagnées de forts cumuls de précipitations en peu de temps, a indiqué l’Institut météorologique de Belgique. De la grêle sera possible sous les averses les plus intenses.