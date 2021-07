Faut-il faire une croix sur les robots?

Selon Jean Vanderdonckt, « on attend beaucoup plus d’un petit robot qui nous ressemble et qui parle que d’un aspirateur autonome ». C’était trop pour Pepper? - Belga

Il s’agit sans doute du robot grand public le plus connu et reconnaissable. Du haut de ses 1 m 20, avec ses grands yeux et sa bouche très légèrement souriante, il inspire immédiatement confiance. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles les entreprises lui confiaient le plus souvent des missions d’accueil du public.

En France, de grandes entreprises comme Carrefour, la SNCF ou encore Darty avaient expérimenté l’accueil avec ce robot. En Belgique, les plus chanceux pouvaient apercevoir des Pepper dans les aéroports d’Ostende ou de Bruxelles, ou encore à l’hôpital de Liège.