Après la désillusion à l’Euro, les Diables rouges ont quinze mois pour se réinventer

Roberto Martinez, s’il décide de poursuivre l’aventure en Belgique, n’aura que 15 mois à partir de septembre pour préparer la Coupe du monde 2022. Une période très courte pour un sélectionneur qui ne pourra plus se permettre de protéger ses hommes de confiance. Son équipe doit se réinventer et la nouvelle génération doucement commencer à faire son trou, que cela plaise ou non aux plus anciens qui voudront encore tirer sur la corde jusqu’au Qatar.

L’Estonie, la République tchèque et la Biélorussie, voilà le programme qui attend les Diables rouges en septembre. Un triptyque pour oublier, pour relancer la machine qui sera déjà mise à contribution le 7 octobre face à la France en Nations League, mais surtout pour poursuivre le long chemin qui mènera la Belgique vers le Qatar en novembre 2022. On n’imagine pas les Diables rouges faillir à leur mission dans un groupe où ils comptent trois points d’avance sur les Tchèques après trois matches et ce, même si tout le groupe va devoir se réinventer durant ces qualifications. Pour Roberto Martinez (ou son successeur), le changement, c’est maintenant car les quinze mois qui le séparent du Mondial forcent à agir vite. Et cette désillusion face à l’Italie n’a fait que renforcer un constat, celui que certains cadres de la génération dorée vont tout doucement devoir passer la main, que cela leur plaise ou non.