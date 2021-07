Standard: Mbaye Leye opère déjà des choix majeurs

Premier succès en match amical (3-2) face au CS Bruges pour une équipe du Standard qui trouve peu à peu ses automatismes et devient plus consistante.

Après avoir été défait par Rochefort (1-3) puis avoir partagé contre l’Union (0-0), le Standard s’est imposé samedi face au CS Bruges, à l’issue d’un match plutôt bien maîtrisé. « Les automatismes commencent à prendre, surtout au niveau défensif », se réjouit Mbaye Leye, qui a de nouveau fait appel à vingt-deux joueurs. En attendant les renforts souhaités, le groupe commence donc à se dessiner. Sans Mehdi Carcela et Maxime Lestienne, qui n’ont pas disputé la moindre minute de jeu lors des deux dernières sorties amicales et qui n’entrent plus totalement dans les plans liégeois, mais aussi sans Aleksandar Boljevic et William Balikwisha, spectateurs attentifs samedi d’un match disputé à un bon rythme et avec un engagement de bon aloi.